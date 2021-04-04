جدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسشاركت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة ممثلة بمركز التوحد الأول في حملة التوعية المجتمعية تحت شعار "كُلنا معاً للتوحد" ، تزامنا ًمع اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام بهدف لفت انتباه العالم لتزايد الإصابة بهذا الاضطراب واعتباره أزمة صحية عالمية متنامية.وأكدت الجمعية خلال مشاركتها أهمية توعية المجتمع ثقافيا عن اضطراب التوحد وتسليط الضوء على هذه القضية في مدينة جدة ، والاحتفال بالقدرات والمهارات الفريدة للأشخاص المصابين باضطراب التوحد ، وتمكين المصابين بالتوحد اجتماعياً واقتصادياً ، وتحسين جودة الحياة للمصابين بالتوحد وأسرهم بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتنظيم البرامج والأنشطة لدعم قضية التوحد ومساندة الأسر لتمكينهم من مواجهة هذا التحدي الصعب.// انتهى //16:31ت م0147