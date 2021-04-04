أبوظبي 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي العلاقات بين البلدين وسبل تنمية التعاون بينهما في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.كما تناول اللقاء -الذي جرى في أبوظبي اليوم- التعاون بين البلدين في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية، بالإضافة إلى بحث فرص توسيع التعاون في قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية والعمل على إقامة المشاريع الحيوية المشتركة وغيرها، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:35ت م0148