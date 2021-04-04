القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسيعقد الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف بالتعاون مع الجمعية السعودية للوبائيات مؤتمره العلمي الثاني حول "الصحة العامة .. الغذاء والتغذية"، خلال المدة من 7 إلى 8 أبريل الجاري، وبمشاركة عدد من الهيئات العربية والدولية.ويناقش المؤتمر -على مدار يومين- الأغذية المعدلة وراثياً ودور المؤسسة في الرقابة على الغذاء وأسس الرقابة والإشراف على منشآت خدمات التغذية بالقطاع الصحي والإجراءات القانونية والتنظيمية لتعزيز النظام الغذائي الصحي والمواد الحافظة وأثرها على هيموجلوبين الدم والمكملات الغذائية.// انتهى //16:39ت م0149