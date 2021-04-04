عام / أكثر من 1500 مستفيد ومستفيدة من ندوة طب جامعة الملك خالد حول " مستجدات كورونا "
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
أبهـا 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس
نظمت كلية الطب بجامعة الملك خالد أمس ندوة علمية افتراضية بعنوان " مستجدات فيروس كوفيد 19.. دروس مستفادة بعد مرور عام على الجائحة" .
وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي خلال الندوة أهمية البحث العلمي والدراسات المتخصصة في الجامعة المتعلقة بهذه الجائحة والنتائج المرجوة منها ، مشيرًا إلى أن نظام التعليم بالمملكة بجميع مستوياته أثبت قدرته على التعامل مع الحدث بنجاح منقطع النظير .
من جانبه أوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان بن محمد الحميّد أن عدد المستفيدين والمسجلين في الندوة -التي قدّمها نخبة من المختصين في المجال- تجاوز 1500 من الأطباء والممارسين الصحيين والمهتمين من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الندوة ناقشت الدروس العلمية المستفادة , وآخر المستجدات في تشخيص المرض ومضاعفاته وسبل علاجه والوقاية منه.
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16:47ت م
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