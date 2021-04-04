حائل 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس ‏ ‏حقق أستاذ الميكروبات بجامعة حائل‏ الدكتور موسى الرشيدي وفريقه ‏البحثي المركز الأول بالبحث المقدم لمؤتمر "بيئة البحر الأحمر ‏وتنوعها الأحيائي" بعنوان " الأنشطة المضادة للبيوفيلم والبكتيريا " .‏وأوضح الدكتور الرشيدي أن البحر الأحمر يعدّ موطنًا طبيعيًّا للطحالب ‏البحرية المتنوعة التي يُعرف عنها إنتاج مجموعة متنوعة من الجزيئات ‏النشطة والقوية بيولوجيًّا ، مبيناً أن الدراسة تهدف إلى معرفة تأثير الغشاء ‏الحيوي المضاد للبكتيريا في ‏Sargassum sp‏ (طحالب بنية) تم استخدام ‏المستخلصات ذات الأقطاب المختلفة لتصفية المركبات النشطة بيولوجيًّا، ‏وأظهرت النتائج المتحصَّل عليها فاعلية واعدة في المضادات الحيوية ‏والبكتيريا لمستخلصات الطحالب البنية ضد جميع بكتيريا ‏MDR‏ ‏المختبرة. ‏‏ // انتهـى // ‏16:57ت م0153