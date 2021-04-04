عام / الدكتور الرشيدي يحقق المركز الأول في مشاركته بمؤتمر البحر الأحمر
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
حائل 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس
حقق أستاذ الميكروبات بجامعة حائل الدكتور موسى الرشيدي وفريقه البحثي المركز الأول بالبحث المقدم لمؤتمر "بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي" بعنوان " الأنشطة المضادة للبيوفيلم والبكتيريا " .
وأوضح الدكتور الرشيدي أن البحر الأحمر يعدّ موطنًا طبيعيًّا للطحالب البحرية المتنوعة التي يُعرف عنها إنتاج مجموعة متنوعة من الجزيئات النشطة والقوية بيولوجيًّا ، مبيناً أن الدراسة تهدف إلى معرفة تأثير الغشاء الحيوي المضاد للبكتيريا في Sargassum sp (طحالب بنية) تم استخدام المستخلصات ذات الأقطاب المختلفة لتصفية المركبات النشطة بيولوجيًّا، وأظهرت النتائج المتحصَّل عليها فاعلية واعدة في المضادات الحيوية والبكتيريا لمستخلصات الطحالب البنية ضد جميع بكتيريا MDR المختبرة.
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16:57ت م
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