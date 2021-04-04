أبهـا 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسوقّعت أمانة منطقة عسير عدداً من عقود المشاريع الخدمية المتنوعة لتنمية وصيانة وتأهيل الخدمات, بمبالغ تجاوزت قيمتها 7 ملايين ريال, وذلك في العديد من المواقع المختلفة بمنطقة عسير,وتضمنت المشروعات تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الطرقات الرئيسية بالمنطقة من خلال صيانة الطبقات الإسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية والأرصفة الجانبية والإنارة مع توفير وسائل السلامة والتحكم المروري من إشارات ولوحات وعلامات أرضية وغيرها, إلى جانب تنفيذ خطة معالجة التشوهات البصرية والتخلص منها وفق الطرق الصحيحة// انتهى //17:01ت م0154