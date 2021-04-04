الأحساء 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس واسأقام ميدان فروسية الأحساء أمس سباقه الـ24 للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .وتكوّن السباق من تسعة أشواط، مسافة أول شوطين 1600 متر، ومسافة الأشواط من الثالث إلى الخامس 1400 متر، بينما مسافة آخر أربعة أشواط 2000 متر .وفاز بالشوط الأول "مفتوح للخيل العربية مواليد 2018 " على كأس دعم الميدان الجواد (سفيان سيالة) للمالك والمدرب عبدالرحمن البراهيم، وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات مواليد 2018 فاز بالمركز الأول (مريوف) للمالك عبدالكريم الحبيل، وفي الشوط الثالث مفتوح الدرجات مواليد 2018 حصل على المركز الأول (أبا ليلى) للمالك محمد الزين , وفي الشوط الرابع مفتوح للخيل العربية عمر +3 سنوات فاز بكأس دعم الميدان (سيف القصيعة) للمالك سالم العايذي، وفي الشوط الخامس مفتوح الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول (الوري) ‏للمالك والمدرب أحمد القاضي.وحصل الجواد (لعيون عمر) ‏للمالك محمد الجعيد على كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين في الشوط السادس "الرئيس" للحفل الـ24 والمخصص للخيل التي ربحت من ( 1 – 3 ) عمر +5 سنوات , وفي الشوط السابع مفتوح الدرجات مواليد 2017 فاز الجواد (بورانو) بالمركز الأول ‏للمالك علي الجابر، فيما جاء الشوط الثامن مفتوح الدرجات عمر +5 سنوات ونال صدارته الجواد (متبين) للمالك خالد التركي, في حين كان الشوط التاسع و الأخير مفتوح الدرجات للأفراس عمر +5 سنوات من نصيب الفرس (مزهبة) ‏للمالك والمدرب مازن البراهيم.// انتهى //17:04ت م0155