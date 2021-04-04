غزة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساستهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بمركب صيد دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للخروج من البحر.// انتهى //17:51ت م0172