إسلام آباد 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 81 حالة وفاة جديدة، و5020 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 687908 إصابات، منها 60072 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14778 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 613058 حالة.// انتهى //17:52ت م0173