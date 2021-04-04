الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسكرمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة اليوم، شركاء النجاح من المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال لدعمهم برامج الجمعية، وذلك في حفل أقيم بمقر الجمعية بالرياض.وأكد معالي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم أن برامج الجمعية التي أسهمت في إقبال الشركاء على دعم الجمعية باتت نافذة مبتكرة للتعريف بقدرات هؤلاء الأطفال، وكذلك قناة تتيح للمنشآت التجارية والجهات الحكومية مساندة وتشجيع تلك الإبداعات ونشرها على أوسع نطاق.وأعرب السويلم خلال حفل التكريم، عن شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية لتبني مبادرات تساهم في دعم برامج وخدمات الجمعية، لافتاً النظر إلى أن تلك المبادرات تعكس وعي هذه الجهات بمسؤوليتها الاجتماعية.// انتهى //18:01ت م0175