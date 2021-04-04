الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقد أقام معاليه مأدبة غداء تكريماً لمعالي الوزير بيكا هافيستو والوفد المرافق له.حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.// انتهى //18:04ت م0177