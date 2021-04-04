سياسي / تعرض قاعدة جوية عراقية إلى استهداف بصاروخي كاتيوشا من دون خسائر أو أضرار
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
بغداد 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس
تعرضت قاعدة "بلد" الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم إلى استهداف بصاروخي كاتيوشا.
وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي بسقوط صاروخي كاتيوشا في تمام الساعة 12:15 من ظهر اليوم في السياج الخارجي لقاعدة "بلد" الجوية من دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وأشارت إلى أن الصاروخين -اللذين استهدفا القاعدة المذكورة التي تضم أسرابا من الطائرات المقاتلة العراقية- أُطلِقا من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات محافظة ديالي.
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18:11ت م
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