بغداد 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واستعرضت قاعدة "بلد" الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم إلى استهداف بصاروخي كاتيوشا.وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي بسقوط صاروخي كاتيوشا في تمام الساعة 12:15 من ظهر اليوم في السياج الخارجي لقاعدة "بلد" الجوية من دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.وأشارت إلى أن الصاروخين -اللذين استهدفا القاعدة المذكورة التي تضم أسرابا من الطائرات المقاتلة العراقية- أُطلِقا من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات محافظة ديالي.// انتهى //18:11ت م0178