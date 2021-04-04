عنيزة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة اليوم ، "ملتقى التوحد الافتراضي"، تحت شعار "الشمول في مكان العمل، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد ، بحضور وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت السليمان.ويستهدف الملتقى كافة أفراد المجتمع التعليمي، والمهتمين في مجال التربية الخاصة، عبر جلسات عمل علمية بمشاركة متخصصين وعددٍ من المهتمين.وأكد مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي حرص المملكة على الارتقاء بالتعليم إلى مستويات متقدمة من ناحية المنهج والأداء والمخرجات التعليمية ومواكبة التقدم الحاصل في العلوم والتكنولوجيا والمعارف البشرية، لافتًا النظر إلى أن المملكة لم تفصل التربية الخاصة عن التعليم العام في مستوى الاهتمام، بل أولت اهتمامًا متزايدًا للفئات الخاصة ودعمت الجهود المبذولة في هذا المجال بكافة الإمكانات المتاحة .وبين أنه جرى إنشاء عدة مراكز متخصصة لرعاية هذه الفئة بمختلف مناطق المملكة ، مع تشجيع ودعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بمسميات التوحد، وأساليب العلاج والرعاية والتأهيل.فيما أوضحت مديرة التربية الخاصة في وزارة التعليم الدكتورة حصة آل مشعان أن الوزارة بذلت كل الجهود لاتخاذ التدابير والتجهيزات الفنية والبشرية والوسائل المعنية لاستمرار حصول الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة على تعليم جيد وضمان تحسين نواتج التعلم تماشيا مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:17ت م0181