عمّان 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 6032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 632907 إصابات.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 543761 حالة شفاء بعد تسجيل 9269 حالة إضافية، كما سجلت 71 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7201 حالة.// انتهى //18:21ت م0183