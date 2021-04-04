القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واستنظم رابطة الجامعات الإسلامية غدًا ندوة افتراضية بعنوان "سياسات الجامعات ومتغيرات العصر.. التحديات والمواجهة".وأوضحت الرابطة في بيان اليوم أن الندوة ستناقش دور الجامعات وبناء الإنسان وسبل النهوض بواقع نظام التعليم الجامعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور التعليم الجامعي ودوره في تنمية المجتمعات المحلية.وأشار البيان إلى أن الندوة ستركز على عدة محاور أبرزها كيفية مواكبة الجامعات لمستجدات العصر وكيفية إعداد المعلم والمناهج وطرق التدريس في ظل المتغيرات العالمية والتجارب الناجحة في الجامعات وأماكن الاقتداء بها.// انتهى //18:22ت م0185