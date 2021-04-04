القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسيعقد غدًا مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" اجتماعه الحادي والعشرون برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، عبر تقنية الاتصال المرئي.وأوضح مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، في بيان وزع بالقاهرة اليوم، أن الاجتماع سيناقش إنجازات المركز للعام الماضي وتقاريره المالية وتطوير دور المرأة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 والمساهمة في ترسيخ بيئة مشجعة أكثر على مستوى السياسات والمؤسسات من أجل معالجة قضايا النوع الاجتماعي وممارسة المرأة لحقوقها الإنسانية.وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الاجتماع توقيع 3 اتفاقيات شراكة ودعم مع كل من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" في مجال المرأة العربية والرقمنة ما بعد أزمة كورونا" والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة-إقليم العالم العربي "في مجال المرأة وأجندة التنمية المستدامة "2030 والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا "في مجال التمكين الاقتصادي للنساء في الكوت ديفوار".// انتهى //18:50ت م0189