نجران 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسرفعت أمانة منطقة نجران خلال اليومين الماضية 1200 متر مكعب من الأنقاض من أحد المواقع داخل مدينة نجران، ضمن حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي مراقبة الشاحنات التي تقوم برمي الأنقاض داخل الأحياء والمساحات الفضاء وحول الطرق، بهدف الحد من التشوه البصري وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، مشيراً إلى أنه خلال المدة الماضية جرى ضبط عدد من قائدي مركبات النقل يعمدون إلى رمي الأنقاض في الأراضي الفضاء، وطُبّقت بحقهم الغرامات والجزاءات.ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال رمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء 940.//انتهى//18:56ت م0191