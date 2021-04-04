أبوظبي 22 شعبان 1442 هـ الموافق04 إبريل 2021 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم بالمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ جون كيري الذي يزور الإمارات حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانات تنمية التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مختلف المجالات ذات الصلة بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على النُظم البيئية والاقتصادية.كما تطرق الجانبان إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية الكبرى في الدولة التي تعزز جهودها في مجال الطاقة النظيفة وتسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.// انتهى //19:29ت م0194