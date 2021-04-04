نجران 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأكملت أمانة منطقة نجران استعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال إستيفاء خطتها المعدة ، للتأكيد على سلامة الأغذية وما يقدم للمستهلك، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق.وأوضح أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن خطة عمل شهر رمضان الفضيل لا تتعارض مع الخطط التشغيلية والحملات الأساسية المعدة مسبقاً.وأكد حرص الأمانة على كل ما يقدم للاستهلاك الآدمي، بتكثيف الحملات والجولات الرقابية على مستودعات الأغذية والمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ، للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات ، مشيراً إلى إعداد فرق خاصة بالإصحاح البيئي لمكافحة الحشرات ،وتكثيف أعمال النظافة، وزيادة القوة البشرية العاملة في الميدان ، للتخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة ، وفقاً لأعلى مستويات الجودة ،داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ 940.// انتهى //19:33ت م0197