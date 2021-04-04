عام / مهرجان الورد الـ16 يختتم فعالياته بجامعة الطائف
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
الطائف 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس
بحضور معالي محافظ الطائف سعد الميموني أُسدِل الستار على كرنفال مهرجان ورد الطائف 16 الذي أقيمت فعالياته افتراضياً في رحاب جامعة الطائف تحت عنوان " ورد الطائف يجمعنا " .
وشهدت الاحتفالية تكريم معاليه للفائزين في المسابقات والجهات المشاركة والمنظمة والرعاة لفعاليات المهرجان، كما كرم أفضل خمس مزارع فازت في مسابقة أجمل مزرعة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الورد التي ترعى جوائزها غرفة الطائف.
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19:38ت م
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