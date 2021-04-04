الطائف 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسبحضور معالي محافظ الطائف سعد الميموني أُسدِل الستار على كرنفال مهرجان ورد الطائف 16 الذي أقيمت فعالياته افتراضياً في رحاب جامعة الطائف تحت عنوان " ورد الطائف يجمعنا " .وشهدت الاحتفالية تكريم معاليه للفائزين في المسابقات والجهات المشاركة والمنظمة والرعاة لفعاليات المهرجان، كما كرم أفضل خمس مزارع فازت في مسابقة أجمل مزرعة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الورد التي ترعى جوائزها غرفة الطائف.// انتهى //19:38ت م0198