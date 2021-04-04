الطائف 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسانطلقت أعمال المؤتمر الأول الافتراضي لأكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف اليوم بعنوان " عروض الشعر العربي بين طلاقة الفن وانضباط العلم" .وبدأت جلسات الحفل بجلسة افتتاحية ألقى فيها رئيس الجامعة أمين مجلس الأمناء بالأكاديمية الدكتور يوسف بن عبده عسيري كلمة رحب فيها بجميع المشاركين والمشاركات من جميع الدول في أكاديمية الشعر بجامعة الطائف ، مؤكدا أن إقامة هذا المؤتمر النوعي في حجمه ومادته العلمية جاء بدعم وتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة ورئيس مجلس الأمناء ، الذي يحمل لواء الشعر الذي يمثل أعلى مراتب الفن عند العرب، مضيفا أن المؤتمر يأتي ضمن المشروع التثقيفي الكبير الذي تضطلع به أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف من منطلق رسالتها في الإبداع الشعري ونشر الثقافة الشعرية وتوثيقها علميا .إثر ذلك ألقيت كلمة اللجنة العلمية التي ألقاها رئيس اللجنة الدكتور عصام أبوزيد، مسلطا الضوء فيها على أعمال اللجنة منذ الإعلان عن المؤتمر ومحاوره التي تخدم عالمية علم العروض العربي ، وتحكيم الدراسات المقدمة للجنة التي مرت بمراحل ولجان وصولاً إلى ماتم اعتماده من مشاركات .ثم ألقيت كلمة الحضور ألقاها الدكتور عياد الثبيتي أكد فيها على أصالة هذا العلم، وبأنه ميدان يتطلب من الباحثين بذل مزيد من الجهد خدمة لهذا الإرث العربي العظيم، كما قدم شكره لرئيس جامعة الطائف، ولأكاديمية الشعر العربي على دعمهم للحركة الشعرية العربية .// انتهى //19:54ت م0200