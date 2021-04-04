الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساستقبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم في مكتبه بالوزارة سفير اليابان المعين حديثاً لدى المملكة فوميو ايواي.واستعرض الوزير السواحة خلال اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية الرقمية التي تربط المملكة واليابان ،كما تناقش الجانبان خلال لقائهما، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التقنية والرقمية وفي مقدمتها تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة بما يخدم الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.// انتهى //20:32ت م0206