طرابلس 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسجددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تأكيدها على أن إستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في بلادها واضحة وجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية فوراً.ودعت المنقوش -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم بالعاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يزور ليبيا حالياً- جميع الدول للمسارعة في عودة وافتتاح سفاراتها وقنصلياتها لتقديم خدماتها بشكل سريع للمواطنين الليبيين والأجانب على حد سواء.وأكدت أن دور حكومة الوحدة الوطنية هو تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة على مستويات مختلفة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وأن الحكومة قدمت كل الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيةً لتكاتف جهود الاتحاد الأوروبي في دعم المفوضية في الجوانب الفنية واللوجستية وأيضا التوعوية.وتطرقت الوزيرة الليبية إلى أسس وآليات التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي وأن هناك الكثير من القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، ومن أهم هذه القضايا هي قضية الهجرة غير الشرعية.// انتهى //20:43ت م0208