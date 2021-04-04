الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واستُوج فريق "روزبيرغ إكس ريسينج" الألماني المكوّن من السويدي يوهان كريستوفرسون والأسترالية مولي تايلور بلقب سباق "إكستريم إي" الذي اختتمت فعالياته اليوم، في محافظة العلا، ويعد السباق الأول في تاريخ سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.وجاء في المركز الثاني فريق (أندريتي يونايتد)،الذي يمثله السائق السويدي تيمي هانسن والبريطانية كيتي مونينج، وحل في المركز الثالث فريق (إكس 44)، الممثل من بطل الراليات الفرنسي سيباستيان لوب والسائقة الإسبانية كريستينا جوتيريز.وأقيمت منافسات السباق على مدى يومين بمشاركة 18 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 9 فرق عالمية، وذلك في الحدث الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن مبادرات جودة الحياة أحد مستهدفات "رؤية المملكة 2030".وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "أبارك لجميع الفائزين بهذا السباق الكبير والأول من نوعه، الذي أقيم بالعلا التاريخية، ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله –، على الدعم والاهتمام اللذين يوليانهما للقطاع الرياضي، وأثمرا عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية، رغم الظروف والتحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا".وأضاف سموه: "سباق إكستريم إي العلا شكّل فرصة لنا جميعًا للتفكير في أهمية تأثير تغير المناخ، وما يمكننا عمله لمعالجة هذا التحدي، للوصول إلى بيئة نقية وطاقة نظيفة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وطموحات سمو ولي العهد الأمين - أيده الله -، لجعل المملكة دولة رائدة في الطاقة البديلة، والحفاظ على البيئة لأجيال قادمة".من جهته، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "استمتعنا بسباق رائع في صحراء العلا الخلابة، ونفخر بافتتاح المملكة أول سباق لبطولة إكستريم إي الجديدة، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، والذي يؤكد اهتمام بلادنا تجاه الاستدامة، سيبقى هذا السباق في ذاكرة عشاق رياضة السيارات في المملكة وفي جميع أنحاء العالم، ونتطلع للاستمرار في استضافة أحداث عالمية كبرى لهذا العام في مختلف المجالات، وتحديدًا في رياضة السيارات والمحركات، لنثبت للعالم أننا شعب طموح يملؤه الشغف نحو كل الرياضات بمختلف أشكالها وأنواعها".من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لـ "إكستريم إي" أليخاندرو أغاغ، أن الحدث كان رائعًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وجرى العمل من أجل هذه اللحظة لعامين ونصف من أجل إنشاء سلسلة إكستريم إي، مشيرا إلى أن النتائج جاءت على مستوى عال وأكثر من المتوقع، مؤكدا أن مسار العلا يعد الأمثل للسيارات، وأن جميع السائقين والسائقات أشادوا به، مشيدا بدعم سمو ولي العهد ومتابعة سمو وزير الرياضة، وسمو رئيس اتحاد السيارات لإنجاح هذا الحدث.وفي نفس السياق أقيمت اليوم الجولة النهائية من السباق وسط تنافس كبير، بدايةً من دور نصف النهائي الأول، حيث تأهل فريقا (روزبيرغ إكس ريسينج) و(إكس 44) قبل أن يحسم فريق (روزبنيرغ) حضوره في النهائي، بينما تأهل فريق (أندريتي يونايتد) من نصف النهائي الثاني المسمى بـ"السباق المجنون"، الذي تنافس فيه أصحاب المراكز "الرابع والخامس والسادس" من الجولات التأهيلية.وتأتي هذه الاستضافة لسباق "إكستريم إي العلا"، ضمن سلسلة اهتمام المملكة الكبير بالقطاع الرياضي والطاقة النظيفة، والتطلّع نحو المستقبل من خلال "رؤية المملكة 2030"، وبعد أيام قليلة من إعلان سمو ولي العهد مبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، الهادفة إلى تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام النفط بنسبة 60%، وزراعة 50 مليار شجرة ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.// انتهى //20:58ت م0211