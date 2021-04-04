طرابلس 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم الليبيين لبناء بلدهم وأن يغادر كل المرتزقة وأن تقوم الانتخابات في وقتها المحدد.وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة طرابلس اليوم مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن الاستقرار والأمن والهجرة من أهم الموضوعات التي بحثها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بكيفية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذه المجالات، مشيراً إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي سوف يعود في الأسابيع القادمة لمباشرة عمله في ليبيا .// انتهى //21:00ت م0213