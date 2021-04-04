عام / الولايات المتحدة تسجل 67,989 إصابة مؤكدة و 789 حالة وفاة بفيروس كورونا
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
واشنطن 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 67,989 إصابة مؤكدة و 789 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,492,334 ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 553,681.
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21:08ت م
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