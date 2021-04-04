الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تقرير الجمعية الأهلية للطعام (إطعام) خلال مشاركتها ضمن مبادرة الإمارة (خيرات الرياض) لدعم المستحقين المتضررين من جائحة فايروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) وعدم توافر فائض الأطعمة بعد إيقاف المناسبات والحفلات، حيث جرى توزيع (71) ألف وجبة خلال الفترة من 12 فبراير وحتى 13 مارس 2021م بمشاركة العديد من الجهات الخاصة ممثلة بمصرف الراجحي، مطاعم شاورمر، مطاعم البيك، لولو هايبر ماركت، مكاني، مطاعم الرومانسية، بيت الشاورما، البيت الرومانسي، شاروما بلس.وثمن سموه الجهود التي تبذلها جمعية إطعام والجهات الداعمة، داعياً سموه بأن تكلل جهود تلك الجهات بالنجاح، وأن تكتب في موازين حسناتهم, وحث سموه الجميع على الإسهام في مثل هذه المبادرات.// انتهى //21:14ت م0217