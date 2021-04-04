الباحة 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غدا -عبر الاتصال المرئي-، حفل جائزة الحسام للإبداع والتميز في دورتها السابعة للعام 1442هـ.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة أمين الجائزة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المبدعين وتشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وتكريم المبدعين والمتميّزين واحتضان الأفكار البنّاءة والممارسات الهادفة والأعمال الريادية وفقاً لمعايير تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الجائزه تواصل هذا العام الظهور بخمسة مجالات جديدة هي: الابتكار وريادة الأعمال، ومبادرات مجالس الشباب، والأداء المتميز للمحافظات، وفرع الإبداعات الأدبية والبصرية، إضافة الى فرع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات والأفراد، فيما يأتي فرع القرآن الكريم والسنة النبوية، وفرع التفوق الدراسي، وفرع الأداء الحكومي المتميز، وفرع المبادرات في (العمل التطوعي - إحياء التراث - المحافظة على البيئة) استمراراً للفروع السابقة في الدورات الماضية.// انتهى //21:17ت م0218