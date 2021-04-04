الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واستمكن نادي التعاون من الوصول للمباراة النهائية بعد فوزه على ضيفه الفتح بثلاثة أهدف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.وافتتح التعاون أهداف المباراة عن طريق اللاعب إليخاندرو روميرو في الدقيقة 25، وأضاف الكاميروني تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 54، وعزز سيدريك أميسي النتيجة بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 61.وأحرز محمد مجرشي هدف الفتح الأول بالدقيقة 71، وبعد ثلاث دقائق تمكن المغربي مراد باتنا من تسجيل الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 74.وينتظر التعاون في نهائي كأس الملك، الطرف المتأهل من مباراة نصف النهائي بين النصر والفيصلي.// انتهى //21:28ت م0219