بيروت 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 أبريل 2021 م واسعاد الجيش العدو الإسرائيلي إلى انتهاكه السيادة اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا رشقات نارية باتجاه عدد من الشبان اللبنانيين كانون يتنزهون داخل الأراضي المحرّرة ولم يصب أحد بأذى.وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن سلاح البحر الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية اللبنانية على عدة دفعات، مشيرة إلى اختراق خمسة زوارق حربية المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدية الناقورة الجنوبية الحدودية.ولفت البيان الانتباه إلى أنّ كل الانتهاكات البحرية كانت تترافق مع تحليق طائرات استطلاع من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في أجواء السواحل الجنوبية اللبنانية.// انتهى //21:52ت م0223