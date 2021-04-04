حفر الباطن 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسافتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد محافظ حفرالباطن وبحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، اليوم " مدرسة السياري " لتعليم قيادة المركبات بالمحافظة، التي تأتي ضمن الإجراءات التنفيذية بتطوير مدارس تعليم القيادة وفق أعلى المعايير الممارسة عالميا ، وامتدادا للشراكة بين القطاعات الأمنية والقطاع الخاص.وتجول سمو المحافظ على ميدان التدريب والأقسام الإدارية بالمبنى، ثم دشن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل, وشاهد عرضا مرئيا عن المدرسة ومكوناتها التي يقوم عليها طاقم سعودي بالكامل مكون من 70 موظفا وموظفة مابين إداريين ومدربين ومحاضرين جرى تدريبهم على أحدث الوسائل والأجهزة التعليمية كما وفرت مركبات مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل السلامه للتدريب على الميدان الذي تبلغ مساحته 31 ألف متر مربع بالإضافة لمواقف مركبات تتسع إلى 250 موقفا.وقدم سمو المحافظ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على اهتمامه لتطوير الخدمات المرورية في المملكة، وتوجيهاته للمسؤولين في القطاعات الأمنية للرقي بمستوى الخدمات التقنية الأمنية التي تنعكس إيجابا على السلامة المرورية، كما قدم الشكر لمعالي مدير الأمن العام على دعمه للجهات الأمنية، ومدير عام المرور على النقلات النوعية التي واكبت تطوير الأنظمة المرورية، والاعتماد على المراقبة التقنية لتهذيب سلوك قائدي المركبات.// انتهى //21:52ت م0224