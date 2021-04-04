القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي التي تزور القاهرة حالياً.وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، خاصةً في مجالي التعليم والعلوم، إضافة إلى دعم "اليونسكو" الجهود المصرية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتراثها الثقافي والتاريخي.// انتهى //22:14ت م0228