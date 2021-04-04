طرابلس 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد یونس المنفي في العاصمة طرابلس اليوم، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وأفاد بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء تناول علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها خاصة في مجال الهجرة وتأمين الحدود البحرية.وأعرب المسؤول الأوروبي عن استعداد دول الاتحاد الأوروبي لتوفير جميع السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا لما يمثله من أهمية بالنسبة لدول المنطقة.// انتهى //22:16ت م0229