الباحة 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021م واسينفذ المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة هذا الأسبوع ضمن برامج التدريب المجتمعي أتقن للمرحلة السادسة برنامجيين تدريبيين في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء عن بعد .يذكر أن المركز نفذ خلال الأسبوع الماضي دورة الاختراق المعلوماتي، وذلك تلبية لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات التقنية والمهنية.// انتهى //22:17ت م0230