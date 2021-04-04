السيح 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساحتفي نادي الشعلة بمدينة السيح مساء اليوم، باليوم العالمي للتوحد 2021 م ، بالتعاون مع فرع جمعية أسر التوحد بالخرج، بإقامة فعالية بهذه المناسبة تبرز قدرات ومهارات الأشخاص المصابين باضطراب التوحد.وتهدف الفعالية التي شارك فيها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى زيادة الوعي عن طيف التوحد وأعراضه، وتعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة قبولهم له، ودعم المصابين بالتوحد وعائلاتهم.// انتهى //22:19ت م0232