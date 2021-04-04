جدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق غدا فعاليات ملتقى الأعمال والمجتمع، الذي تنظمه جامعة جدة، ممثلة في كلية الأعمال وفروعها، بالتعاون مع مستشاري عيادات الأعمال، ويستمر ثلاثة أيام.وأوضح معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أن رعاية سمو الأمير بدر بن سلطان للملتقى تأتي تأكيدًا على اهتمامه بالملتقيات العلمية ومخرجاتها التي تسهم في تناول الجوانب التي تهم المجتمع، لاسيما أن ملتقى الأعمال والمجتمع في هذه النسخة يتناول موضوعاً مهماً وهو (أزمات الأعمال.. الإدارة والوقاية) وذلك للوقوف على حال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأثرها بتداعيات الأزمات والوقاية منها.من جانبه أوضح عميد كلية الأعمال الدكتور بدر اليوبي أن ملتقى الأعمال والمجتمع بنسخته الأولى فعالية سنوية تنوي جامعة جدة إقامتها سنويا وبصورة دورية، إذ تتناول كل عام موضوعاً مختلفاً، حيث يهدف هذا الملتقى إلى استعراض نتائج الفكر، والممارسة القيادية في المنظمات، وطرح مفاهيم إدارة الأزمات والوقاية، ومنها التجارب الناجحة في هذا الإطار، وذلك بهدف تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي، عبر ما سيطرح من أفكار وتجارب متميزة، ورؤى وحلول ابتكارية.ويشارك في فعاليات الملتقى نخبة من القيادات، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الأقسام العلمية لكلية الأعمال بجميع فروعها، ومجموعة من أبرز المستشارين المتخصصين في مجال إدارة الأعمال في المملكة الذين سيقدمون على مدى ثلاثة أيام عددًا من البحوث العلمية، واستعراض النظريات والأطروحات المتخصصة في إدارة الأزمات والوقاية منها، فضلا عن التجارب الإدارية والعلمية التي من شأنها دعم قطاع الأعمال وتطويره في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.وسيركز المشاركون في هذا الملتقى المهم على ثلاثة محاور رئيسة، وهي :محور الحلول المستدامة للتصدي لتداعيات الأزمة ومحور الذكاء الاصطناعي في خدمة التمكن التقني لأصحاب المؤسسات، ومحور آليات ومهارات في مواجهة الأزمات فيما ستمنح شهادات معتمدة لحضور الملتقى لتشجيع الحضور على المشاركة في المداخلات والمناقشات والاشتراك في ورش العمل والدورات التدريبية.// انتهى //22:22ت م0234