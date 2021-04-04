الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، حيث نُشر عبر حساب الوزارة في (تويتر) ومنصتها التوعوية عش بصحة. ويحوي الدليل عددا من الموضوعات من أبرزها" أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة - الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح - النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده - الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها - موانع التطعيم للقاح"، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا.ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-FAQs.pdf .// انتهى //22:23ت م0235