القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، بأن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن، مجدداً تضامن مصر حكومةً وشعباً مع الأردن، ومعرباً في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بلاده.// انتهى //23:23ت م0240