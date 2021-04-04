الرياض 22 شعبان 1442 الموافق 4 أبريل 2021 واس.افتتحت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم معرض قسم الفنون البصرية بعنوان "أثر حبر"، بمشاركة 18 من طالبات مسار الطباعة الفنية المستوى السادس، و 55 عملاً فنياً باستخدام تقنيات الطباعة.ويهدف المعرض المقام إلى توضيح صورة الطباعة الفنية، حيث إن التكرار يعبر عن تنوع في أساليب تقنيات الطباعة الفنية، وهو ما يضفي على المطبوعات سمة خاصة تؤصل معنى الإبداع الفني من أصالة و مرونة وطلاقة.وأعربت رئيسة قسم الفنون البصرية، الدكتورة ابتسام الرشيد، أن المعرض يعد بابًا مفتوحًا لكل طالبة للإبداع، من خلال إنتاج مشروعات فنية مبتكرة، نتيجة لخبراتها الدراسية وتجسيدها بتوثيق الزمان والمكان، بطبعات فنية وظِفت في أعمال جدارية وخامات مختلفة وتجهيز في الفراغ.ويستقبل المعرض زواره على مدار ثلاثة أيام، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تسعى -من خلال إقامة المعارض الفنية للطالبات- إلى التركيز على دعم مهارات الطالبات وتنمية قدراتهن، بما يحقق توجهات الجامعة في العمل على مخرجات ذات قيمة تنافسية.// انتهى //23:36ت م0243