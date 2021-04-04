رفحاء 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأطلقت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، مبادرة تقديم اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأيتام وأسرهم التي ترعاهم الجمعية في منازلهم، وذلك بالشراكة المجتمعية مع القطاع الصحي بالمحافظة.وأوضحت "رؤوم" أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجمعية على تسهيل حصول الأسر المستفيدة من خدماتها على اللقاح في منازلهم دون الحاجة للذهاب لمراكز اللقاح، وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم ،ومساهمة في رفع مستوى مناعة المجتمع،// انتهى //23:50ت م0244