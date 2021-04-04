أبوظبي 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين.وأعرب ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال عن تضامن بلاده مع الأردن ودعمها وتأييدها في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، ويرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر.// انتهى //23:57ت م0246