الطائف 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسكرّم معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في ختام مهرجان الورد الطائفي في دورته السادسة عشرة أمس الأحد، مصور مكتب واس بمحافظة الطائف فيصل الشيباني، الذي حاز على الجائزة الثانية لأفضل صورة فوتوغرافية خلال المهرجان.وكانت المشاركة بين 50 مصورًا شاركوا في مسابقة مهرجان الورد الطائفي الـ 16 "ورد الطائف يجمعنا"، التي أقيمت بعنوان :"ورد الطائف بعدستي".// انتهى //00:10ت م0003