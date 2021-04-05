سيدي بوزيد 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسألقت قوات الأمن التونسية التابعة لمحافظة سيدي بوزيد بالوسط التونسي ، القبض على خمسة مهاجرين غير شرعيين، تعمّدوا اجتياز الحدود البرية خلسة باتجاه التراب التونسي.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس أن الموقوفين يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، وقد أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.// انتهى //00:20ت م0004