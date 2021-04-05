عرعر 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الثلاثاء القادم، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة بدورته الثانية للعام المالي 1442 / 1443 عبر الاتصال المرئي.ويستعرض خلال الجلسة الخطة الإستراتيجية للمنطقة، كذلك الخطة الإستراتيجية لمدينة عرعر ، التي أعدتها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.// انتهى //00:22ت م0005