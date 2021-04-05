لندن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأجرى وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب، أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره المجري، بيتر سزيجارتو، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب وزير الخارجية البريطاني في بيان عن تطلع بلاده إلى العمل مع المجر خلال رئاستها مجموعة فيزعراد 4 ،التي تضم إلى جانب الأخيرة بولندا وسلفاكيا وجمهورية التشيك، للتعاون والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //01:05ت م0008