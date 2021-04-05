القنفذة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في القنفذة خدماتها لـ 25289 مستفيداً، من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:39ت م0031