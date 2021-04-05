جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسكشفت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة مساهمتها الفاعلة في خفض نسبة حالات الطلاق بالمنطقة عبر الصلح بنسبة 9.6% خلال العام 2020م، وذلك خلال استعراض تقرير الأداء السنوي في اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثانية.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية ساهمت في خفض نسبة الطلاق بنسبة2.8% من خلال الصلح على مستوى المملكة، وفي تغطية معالجة القضايا الأسرية في المحاكم فإن تأثير المودة على خفض القضايا الأسرية الواردة للمحاكم على مستوى منطقة مكة المكرمة وصلت نسبتها 72.8% ، و 17.3% على مستوى المملكة.وأبان السمنودي أن المودة ساهمت بنسبة 17.8% في تغطية عدد المستفيدين من المقبلين على الزواج إلى إجمالي حالات الزواج في المنطقة بنسبة 4.4% على مستوى المملكة، وفي تغطية وانتشار تقديم الخدمات للأسر مقارنةً بعدد الأسر في المنطقة فإن تغطية المودة بلغت 9% ، وعلى مستوى المملكة بلغت نسبتها 2%.//انتهى//10:47ت م0034