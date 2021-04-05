نجران 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واساختتمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران ممثلةً في النادي الصحي أمس، الحملة التوعوية لتطعيمات "كوفيد-19"، وذلك في منتزه الملك فهد بمدينة نجران.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي، أن الحملة التي استمرت يومين بمشاركة 50 طالباً وطالبة من الكليات الصحية بالجامعة، استهدفت توعية زوار المنتزه وتثقيفهم من خلال توضيح أهمية أخذ اللقاح وتصحيح الشائعات التي أُطلقت من خلال تقديم المعلومات الصحيحة .وبين الحازمي أن الحملات التوعوية جزء مهم من الخدمة المجتمعية التي تلتزم بها الجامعة في كل مجال، مقدماً شكره لطلاب وطالبات النادي الصحي على جهودهم.// انتهى //10:47ت م0035