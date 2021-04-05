رام الله 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، مشيرةً إلى تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية 2806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و25 حالة وفاة، و1589 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أجبرت سلطات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا على هدم منزله في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى .وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات مسؤول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان عدم وجود رد إسرائيلي بالسماح للبعثة الأوروبية للدخول إلى فلسطين للرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن نادي الأسير الفلسطيني، بشأن مواصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقال أطفال تقل أعمارهم عن (18) عامًا، حيث اعتقلت نحو (140) طفلًا .ونشرت صحف هذا اليوم أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، تحد سافر للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها.// انتهى //11:03ت م0036