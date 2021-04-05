إسلام آباد 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حذر الشعب الباكستاني من تفاقم الإصابات بفيروس كورونا إذا لم يتم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع الحكومة في تطبيق الإغلاق الذكي.واهتمت بدعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى أداء دوره في حل قضية كشمير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي لضمان الأمن الدائم في منطقة جنوب آسيا.وأخبرت عن عزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة باكستان خلال الأسبوع الجاري لبحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وعرجت على استمرار موجة الحر المسيطرة على المناطق الجنوبية من باكستان، مع إطلاق السلطات المحلية إرشادات للمواطنين بتجنب التعرض للشمس خلال ساعات النهار.وتطرقت إلى بدء المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان زلماي خليل زاد زيارة إلى العاصمة الأفغانية كابل لبحث الاستعدادات المتعلقة بعملية السلام.// انتهى //11:06ت م0039